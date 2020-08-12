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В Туймазинском районе мужчина нанес имениннице 52 ножевых ранения

В Туймазинском районе мужчина нанес имениннице 52 ножевых ранения

Туймазинский район | 12 авг 2020 | 17:36

Следственный комитет сообщил о гибели жительницы Туймазинского района, изувеченное тело которой обнаружили в апреле. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемого установили. 



По информации ведомства, предполагаемым убийцей стал 28-летний житель района. Предварительно убийство произошло 20 апреля, когда подозреваемый пришел в гости к своей знакомой для празднования дня рождения. Во время застолья между ними произошла ссора, в результате которой мужчина схватил нож и ударил им свою жертву 52 раза в грудь и шею. После случившегося он убрался в квартире, вызвал полицию и сказал, что нашел ее в таком виде.

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Спустя некоторое время мужчина сознался в содеянном, написав явку с повинной. Психиатрическая экспертиза показала у него наличие расстройства, которое лишает его способности осознавать характер и общественную опасность своих действий. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
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Источник: gorobzor.ru

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