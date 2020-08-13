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Авария в Уфе: уснувшая за рулем внедорожника женщина врезалась в забор

Авария в Уфе: уснувшая за рулем внедорожника женщина врезалась в забор

Уфа | 13 авг 2020 | 10:34

Накануне, 12 августа, в Уфе на улице Пугачева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в уфимском отделе ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Mitsubishi Outlander», двигаясь по улице Пугачева в сторону улицы Сочинская, врезалась в забор.

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В результате автомобильной аварии женщина-водитель получила ушибы. По предварительным данным, автоледи уснула за рулем автомобиля.

Ранее мы сообщали об аварии в Абзелиловском районе. Здесь в загоревшихся от столкновения автомобилях погибли два человека.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: отдел ГИБДД Уфы

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