Авария в Уфе: уснувшая за рулем внедорожника женщина врезалась в забор

Уфа | 13 авг 2020 | 10:34

Накануне, 12 августа, в Уфе на улице Пугачева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.



Как сообщили в уфимском отделе ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Mitsubishi Outlander», двигаясь по улице Пугачева в сторону улицы Сочинская, врезалась в забор.



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Фото: отдел ГИБДД Уфы