Авария в Уфе: уснувшая за рулем внедорожника женщина врезалась в забор
Уфа | 13 авг 2020 | 10:34
Накануне, 12 августа, в Уфе на улице Пугачева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в уфимском отделе ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Mitsubishi Outlander», двигаясь по улице Пугачева в сторону улицы Сочинская, врезалась в забор.
Ранее мы сообщали об аварии в Абзелиловском районе. Здесь в загоревшихся от столкновения автомобилях погибли два человека.
Источник:
sterlegrad.ru
Фото: отдел ГИБДД Уфы
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