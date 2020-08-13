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В Караидельском районе Башкирии задержали 25-летнего парня за секс с 9-классницей

В Караидельском районе Башкирии задержали 25-летнего парня за секс с 9-классницей

Караидельский район | 13 авг 2020 | 11:03

В Караидельском районе Башкирии за секс с девятиклассницей задержали 25-летнего парня.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, правда вскрылась 11 августа в ходе профилактической беседы матери девочки с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Женщина рассказала, что ее дочь вступила в половую связь с молодым человеком по обоюдному согласию еще 16 апреля. Все случилось в доме, где девочка проживает со своей мамой.



Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел МВД. Там он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В ходе разбирательства выяснилось, что ранее парень привлекался по уголовным делам: в 2014 году за кражу и в 2018 – за незаконное проникновение к жилище.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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