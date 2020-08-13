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В Кугарчинском районе Башкирии загорелась база отдыха

В Кугарчинском районе Башкирии загорелась база отдыха

Кугарчинский район | 13 авг 2020 | 12:21

База отдыха в деревне Мурадымово Кугарчинского района Башкирии загорелась 12 августа после обеда.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в километре от места ЧП проходил межрегиональный образовательно-культурный форум. Сотрудники МЧС, осуществлявшие дежурство на форуме, буквально в считанные минуты прибыли на помощь.



«Это, несомненно, сыграло решающую роль в ликвидации пожара. Огонь удалось укротить, пока он не причинил непоправимого вреда. Площадь пожара в деревянном доме размером 8х7 м составила 10 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

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Добровольцы также помогали профессиональным спасателям. Пострадавших в пожаре нет.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Пресс-служба МЧС Башкирии

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