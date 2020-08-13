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В Кировский районный суд города Уфы поступило сообщение о заложенной бомбе

В Кировский районный суд города Уфы поступило сообщение о заложенной бомбе

Уфа | 13 авг 2020 | 14:52

В здании Кировского районного суда города Уфы проходит эвакуация, об этом стало известно сегодня, 13 августа.

По предварительным данным, поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. На место выехали сотрудники спасательной службы и кинологи. Вход в здание запрещен. Отметим, что раздел «судебное делопроизводство» на официальном сайте суда в настоящее время прекратил свою работу.



Волна сообщений о минировании прокатилась и по другим городам России. Массовые эвакуации сегодня проходят в Волгограде, Нижнем Новгороде, Перми, днем ранее лихорадило Челябинск.

UPD: произошедшее прокомментировали в суде.

— На электронную почту суда в районе 11 часов утра пришло сообщение о том, что здание суда заминировано. Мы оперативно сообщили информацию в правоохранительные органы, начали эвакуировать сотрудников. Все органы отреагировали быстро, приехали и проверили. В ходе проверки бомбу не обнаружили. Сотрудники вернулись обратно на рабочие места, — сообщила начальник отдела делопроизводства Кировского суда Анжела Сафиуллина.
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На вопрос, было ли сообщение о бомбе связано с тем, что не работал раздел «судебное делопроизводство» на сайте суда, Сафиуллина ответила так:
— Возможно, это было как-то связано. Насколько стало известно сегодня, все суды города получили данное сообщение о бомбе в здании, но об этом мы узнали позже. Источник сообщения будет выявлять МВД, — сообщила представитель ведомства.
Сейчас суд работает в обычном режиме.
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Источник: ufa1.ru

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