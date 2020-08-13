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Массовая авария в Уфе: столкнулись 4 автомобиля, погиб мужчина | видео

Массовая авария в Уфе: столкнулись 4 автомобиля, погиб мужчина | видео

Уфа | 13 авг 2020 | 22:07

В Уфе в ДТП с четырьмя машинами погиб один из водителей. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на странице в Facebook. Авария, как рассказали очевидцы в соцсетях, произошла напротив мечети Ихлас рядом с монументом Дружбы.



— Сегодня, 13 августа, в девятом часу вечера, по предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2109, Renault Sandero, ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra. По имеющейся информации, водитель девятой модели от полученных травм скончался на месте происшествия. Другим участникам аварии оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы, — отметил Гильмутдинов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Динар Гильмутдинов / Facebook

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