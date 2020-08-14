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Стали известны подробности о возможном виновнике аварии на улице Сочинской в Уфе | видео

Стали известны подробности о возможном виновнике аварии на улице Сочинской в Уфе | видео

Уфа | 14 авг 2020 | 09:47

В МЧС по Башкирии уточнили новые детали произошедшей вчера 13 августа вечером аварии на Сочинской улице.



Напомним, серьезное столкновение между несколькими автомобилями произошло в девятом часу вечера около мечети «Ихлас». Очевидцы в социальных сетях сообщали, что один из водителей за рулем «Тойота Ленд Крузер 200», который предварительно является виновником ДТП, был пьян и пытался скрыться с места происшествия.

«У виновника ни царапины. В наручниках его вели в патрульную машину под гневные окрики толпы», – сообщили свидетели.
По словам свидетелей, ранее он сбил насмерть 77-летнюю женщину. 
«Как все таки несчастную бабку на пешеходном переходе снес. Она в свои 77 лет сразу среагировала, машину заметила, а он за рулем летел, даже не задумываясь, что перед пешеходным переходом машины стоят не просто так. Легко и просто за несколько секунд убил человека», – сообщают очевидцы того происшествия.
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По данным МЧС, в аварии столкнулись шесть автомобилей. В ГИБДД уточняли, что погиб один человек, сегодня стало известно, что в ДТП погибли двое, еще два травмированы и госпитализированы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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