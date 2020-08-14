Стали известны подробности о возможном виновнике аварии на улице Сочинской в Уфе | видео

В МЧС по Башкирии уточнили новые детали произошедшей вчера 13 августа вечером аварии на Сочинской улице.
Напомним, серьезное столкновение между несколькими автомобилями произошло в девятом часу вечера около мечети «Ихлас». Очевидцы в социальных сетях сообщали, что один из водителей за рулем «Тойота Ленд Крузер 200», который предварительно является виновником ДТП, был пьян и пытался скрыться с места происшествия.
«У виновника ни царапины. В наручниках его вели в патрульную машину под гневные окрики толпы», – сообщили свидетели.
По словам свидетелей, ранее он сбил насмерть 77-летнюю женщину.
«Как все таки несчастную бабку на пешеходном переходе снес. Она в свои 77 лет сразу среагировала, машину заметила, а он за рулем летел, даже не задумываясь, что перед пешеходным переходом машины стоят не просто так. Легко и просто за несколько секунд убил человека», – сообщают очевидцы того происшествия.