В Уфе предприниматель задолжал налоговой службе более 400 млн рублей

Уфа | 14 авг 2020 | 09:59

В Уфе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Мужчина сокрыл более 400 млн рублей, сообщили в Следственном комитете Башкирии.







В ходе проведения следственных действий стало известно, что с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, владеющего сетью магазинов одежды эконом-класса, с целью уклонения от уплаты НДС, организовал фиктивный документооборот с другим коммерсантам в качестве контрагента. Последний якобы осуществлял ему оптовые поставки одежды.



На самом деле весь товар он покупал у мелких частников за наличку и не состоял с ним в каких-либо договорных отношениях. Своему бухгалтеру ушлый предприниматель предоставлял ложные справки о расходах, которые вносились в книги покупок и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. Благодаря этому обвиняемый необоснованно получал вычет.

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Как стало известно, свою вину в совершенном преступлении уфимский индивидуальный предприниматель не признал. На его имущество на общую сумму в 600 миллионов рублей наложен арест. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.