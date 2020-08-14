Авария в Уфе: «Порш Кайен» влетел в торговый павильон | видео

Уфа | 14 авг 2020 | 10:02

Сегодня, 14 августа, около 5 часов утра в ИДЦ Уфы сообщили о том, что на улице 50 лет СССР произошло ДТП. Соответствующие видео прислали очевидцы в группу «ufa_rb».



Как рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы, водитель машины «Porsche Cayenne» столкнулся с торговым павильоном. Очевидцы сообщают, что есть зажатые. На место направлены экстренные службы.





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Фото: www.instagram.com/ufa_rb

Видео: www.instagram.com/ufa_rb

Спасатели деблокировали пострадавших 32 и 34 лет и передали их медикам.Причины и обстоятельства ДТП выясняются.