Авария в Уфе: «Порш Кайен» влетел в торговый павильон | видео
Уфа | 14 авг 2020 | 10:02
Сегодня, 14 августа, около 5 часов утра в ИДЦ Уфы сообщили о том, что на улице 50 лет СССР произошло ДТП. Соответствующие видео прислали очевидцы в группу «ufa_rb».
Как рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы, водитель машины «Porsche Cayenne» столкнулся с торговым павильоном. Очевидцы сообщают, что есть зажатые. На место направлены экстренные службы.
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Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: www.instagram.com/ufa_rb
Видео: www.instagram.com/ufa_rb
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