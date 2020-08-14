Пожар в Салавате: в квартире обнаружили тело 90-летней женщины

Салават | 14 авг 2020 | 10:20

В пожаре в жилом доме в городе Салавате погибла 90-летняя бабушка. О происшествии сообщила 14 августа пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.



Очевидцы вызвали спасателей на улицу Уфимскую ранним утром, в 05:17.







«Пожар произошел в двухкомнатной квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировано пять человек», – прокомментировали в ведомстве.

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Фото: МЧС Башкирии

Известно, что справиться с огнем, распространившемся на пяти квадратных метрах, пожарным удалось уже к 05:30. В ходе работы спасатели нашли тело погибшей женщины 1930 года рождения. Причины и обстоятельства происшествия установит дознаватель и следственно-оперативная группа МЧС России.