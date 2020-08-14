ДТП в Уфе: девушка на «Тойоте» сбила маму с ребенком | видео

Уфа | 14 авг 2020 | 15:28

Сегодня, 14 августа, в Уфе зафиксировано ещё одно жуткое дорожно-транспортное происшествие. Уфимка на «Тойоте» сбила маму с ребёнком. Семья переходила дорогу по зебре.



Инцидент произошёл в районе УГНТУ. По сообщениям очевидцев, за рулём автомобиля находилась 20-летняя девушка. При столкновении маму и малыша сильно отбросило в разные стороны.





На место происшествия срочно выехали сотрудники скорой помощи. Источник сообщает, что пострадавший ребёнок впал в кому. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"