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ДТП в Уфе: девушка на «Тойоте» сбила маму с ребенком | видео

ДТП в Уфе: девушка на «Тойоте» сбила маму с ребенком | видео

Уфа | 14 авг 2020 | 15:28

Сегодня, 14 августа, в Уфе зафиксировано ещё одно жуткое дорожно-транспортное происшествие. Уфимка на «Тойоте» сбила маму с ребёнком. Семья переходила дорогу по зебре.

Инцидент произошёл в районе УГНТУ. По сообщениям очевидцев, за рулём автомобиля находилась 20-летняя девушка. При столкновении маму и малыша сильно отбросило в разные стороны. 



На место происшествия срочно выехали сотрудники скорой помощи. Источник сообщает, что пострадавший ребёнок впал в кому. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить. 

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Кроме того, сегодня, 14 августа, около 5 часов утра в ИДЦ Уфы сообщили о том, что на улице 50 лет СССР произошло ДТП: «Порш Кайен» влетел в торговый павильон.


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Источник: bash.news
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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