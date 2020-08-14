В Уфе водителя, устроившего страшную аварию на Сочинской, привезли в суд

Уфа | 14 авг 2020 | 15:51

Водителя, который устроил вчера страшное ДТП в Уфе, сегодня привезли в суд на процедуру ареста.



Уфимец Эдуард Г. уже выглядит лучше. По всей вероятности, он либо выспался, либо пришел в себя. Водитель "Крузака" с ходу пожаловался, что его до сих пор не кормили. А ведь он, судя по всему, ел последний раз уже очень давно: нашей редакции он признался, что вчера ехал в "Ленту" за продуктами.





Мужчина не смог вспомнить, как начинался вечер. При этом инспектором 38-летний Эдуард признался на месте ДТП, что выпил бутылку водки. Однако теперь он, как говорят в народе, "включил заднюю".



Эдуард, водитель "Лэнд Крузера":



- У меня была кока-кола с собой. На видео со мной она есть. Про 1,2 промилле ничего не знаю, у меня кола была. Я в «Ленту» ехал за продуктами. Можете проверять меня на кровь, на что угодно, ничего не найдете. У меня был шок, меня ударила подушка безопасности. Я не гнал, скорость 60 километров в час была. Вы замеряли эту скорость?

- Я приношу семьям соболезнования. Я этого не хотел.









Если вы забыли, мы напомним. Это - видео с камеры наблюдения в момент аварии. Невооруженным глазом видно, с какой скорость мог передвигаться водитель.Что касается признания вины, то и здесь его позиция очень странная: ничего не помнит, сильно не гнал, но перед родственниками - извиняется.

Также мужчина рассказал, что занимается ремонтом автомобилей. Три года назад его отец на этом же авто сбил женщину на трассе около Жилино. Отец год назад скончался, а Эдуард долго чинил элитный внедорожник после наезда на женщину.



Сегодня его дальнейшую судьбу решит суд. Редакция bash.news будет следить за развитием событий.

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