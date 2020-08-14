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В Мелеузовском районе 26-летний парень напал с ножом на родного брата

В Мелеузовском районе 26-летний парень напал с ножом на родного брата

Мелеузовский район | 14 авг 2020 | 16:00

В Мелеузовском районе произошло серьёзное преступление. 26-летний парень напал с ножом на родного брата. Предварительная причина инцидента – громкие разговоры брата с женой.



Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности преступления. 26-летний парень с женой выпивал вместе с 31-летним братом и его супругой. Старший брат решил прилечь поспать, но ему очень мешали разговоры брата с женой. Между родственниками вспыхнула ссора, во время которой младший братишка схватил нож и ударил им брата в живот.

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Осознание содеянного сразу накрыло парня, поэтому он поспешил вызвать скорую помощь. 31-летнего мужчину увезли в больницу, а 26-летний парень помещен под стражу. Оказалось, у него уже были проблемы с законом ранее.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay

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