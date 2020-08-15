Авария в Абзелиловском районе: 22-летний парень разбился насмерть за рулем автомобиля

В Абзелиловском районе за рулем «ВАЗ-2107» погиб 22-летний молодой человек. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в седьмом часу вечера на 25 километре автодороги Озерное-Кусимовский Рудник.
По предварительным данным, местный житель за рулем отечественного авто не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в левый кювет, после чего опрокинулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель не имел водительского удостоверения. Начато разбирательство. Читать дальше...