Авария в Абзелиловском районе: 22-летний парень разбился насмерть за рулем автомобиля

Абзелиловский район | 15 авг 2020 | 10:52

В Абзелиловском районе за рулем «ВАЗ-2107» погиб 22-летний молодой человек. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в седьмом часу вечера на 25 километре автодороги Озерное-Кусимовский Рудник.











По предварительным данным, местный житель за рулем отечественного авто не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в левый кювет, после чего опрокинулся.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель не имел водительского удостоверения. Начато разбирательство.