В Туймазинском районе духовка стала причиной пожара

Туймазинский район | 15 авг 2020 | 11:03

Вчера, 14 августа, около 6 часов вечера в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Курской в селе Верхнетроицкое Туймазинского района республики. На место направили силы и средства МЧС России, а также добровольную пожарная команда Верхнетроицкого с/с.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, происходило горение внутри одноэтажного жилого бревенчатого дома размером 10х10 метров. Как выяснилось, 68-летняя хозяйка дома поставила еду в духовку и пошла смотреть телевизор в другую комнату. Когда отдыхала, услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Почувствовав запах дыма, она выбежала на кухню и увидела огонь. Женщина безрезультатно попыталась сама потушить пожар, после чего покинула дом. Пожарный извещатель был установлен в доме бесплатно в конце 2019 года по льготной программе.

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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение менее чем через 10 минут после получения сообщения о пожаре. За это время огонь успел повредить домашнее имущество на площади 40 квадратных метров.