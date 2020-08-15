"Защитников избивают, в том числе журналистов": на Куштау продолжается противостояние

Стерлитамакский район | 15 авг 2020 | 16:56

Утром 15 августа ОМОН, полиция и ЧОП «Башкирской содовой компании» начали разгон активистов, которые уже 10 дней дежурят на шихане Куштау вблизи города Стерлитамака с целью не допустить на горе добычи известняка. По свидетельствам очевидцев, силовики используют газ и светошумовые гранаты.







Как сообщает Telegram-канал «КушТау on-line», противостояние защитников Куштау и силовиков началось с утра в двух местах — на спуске с горы и возле лагеря активистов. Сам лагерь уже разгромлен и разогнан, на гору при поддержке ОМОН пытается заехать тяжелая техника.

— Лагерь и защитников окружили со всех сторон. На помощь ЧОПу подтянулись какие-то отмороженные боевики. Через лес в лагерь просочились спортсмены человек 30. Дела, если честно, у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место битвы. Ни на машинах, ни пешком, — писали утром активисты в «КушТау on-line».

— Защитников избивают, в том числе журналистов. Большую группу «титушек» привел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По его команде, предположительно, один из налетчиков разбил камеру журналисту Mash, — рассказывает Рахматов.









В российском отделении Гринпис сообщили, что в автозаки загоняют всех без разбора, грубо задерживают женщин, в том числе пожилых.Корреспондент ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который находится на Куштау, рассказал, что бойцы Росгвардии применяют к активистам силу и спецсредства — дубинки, газ, светошумовые гранаты.Также по свидетельствам защитников шихана, на горе глушится связь. Больше 20 человек из числа активистов уже задержали и увезли в РУВД. Противостояние между людьми и силовиками продолжается.Параллельно с разгоном лагеря защитников горы на Куштау проходит флешмоб за разработку шихана, организованный «Башкирской содовой компанией». Участники акции растянули огромный триколор по склону горы, но прячут лица за масками и плакатами с надписями в поддержку Хабирова. Тут же в кузове КамАЗа, как на импровизированной сцене, идет концерт.

В российском отделении Гринпис считают, что разработка шихана Куштау и вырубка деревьев под добычу ископаемых в лесо-парковой зоне противоречит федеральному законодательству, а действия ОМОНа на шихане не могут быть законными.

— Согласно Лесному кодексу запрещено ограничивать общедоступное пользование лесами, кроме как для производства в лесу опасных работ. А поскольку работы незаконны, то и действия по ограничению прав пребывания граждан в лесу тоже незаконны, — считает руководитель программы Гринпис по особо охраняемых территориям Михаил Крейндлин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ТГ-канал «Куштау Онлайн»