В Уфе 17-летние подростки пытались убить 92-летнюю женщину

Уфа | 15 авг 2020 | 18:52

Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего уфимца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), и его сверстника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на убийство).







По версии следствия, один из подозреваемых предложил своему подельнику совершить разбойное нападение и убийство ранее знакомой ему пожилой женщины, пообещав в случае возникновения внеплановой ситуации, помочь ему скрыть следы преступления. 13 августа 2020 года вечером исполнитель убийства, придя в квартиру к 92-летней женщине, нанес ей ножевые ранения в шею. Находящийся в это время в квартире внук потерпевшей пресек преступные действия подозреваемого и задержал его, после чего потерпевшая позвала на помощь соседей, которые вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

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В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования действиям фигурантов будет дана правовая оценка по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем). Также в ходе расследования будет проверена полнота принятых мер должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.