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БСК должна повернуться к людям и все им объяснить

БСК должна повернуться к людям и все им объяснить

Ишимбайский район | 15 авг 2020 | 20:11

Всё, что происходит на шихане Куштау, не может не волновать жителей Уфы и республики. Руководитель Дома дружбы народов РБ Ильгиз Султанмуратов тоже высказался по поводу всего происходящего.



Он уверен, что решение по данному вопросу принималось не в республике. И ему не нравится, что БСК ничего не объяснила людям. Это откровенно наглая позиция.

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- Я далек от мысли, что глава республики в сговоре с ними. Скорее, наоборот, он вынужден в интересах народа иметь с ними дело, - сказал Ильгиз Султанмуратов.
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Источник: i-gazeta.com

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