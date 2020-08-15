БСК должна повернуться к людям и все им объяснить
Ишимбайский район | 15 авг 2020 | 20:11
Всё, что происходит на шихане Куштау, не может не волновать жителей Уфы и республики. Руководитель Дома дружбы народов РБ Ильгиз Султанмуратов тоже высказался по поводу всего происходящего.
Он уверен, что решение по данному вопросу принималось не в республике. И ему не нравится, что БСК ничего не объяснила людям. Это откровенно наглая позиция.
Читайте также:На лагерь защитников шихана Куштау вновь напали | видео
- Я далек от мысли, что глава республики в сговоре с ними. Скорее, наоборот, он вынужден в интересах народа иметь с ними дело, - сказал Ильгиз Султанмуратов.Читать дальше...
Источник:
i-gazeta.com
Читайте также