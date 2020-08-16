Авария в Кармаскалинском районе: в лобовом столкновении двух авто погиб человек

Кармаскалинский район | 16 авг 2020 | 10:43

Сегодня в ночь с субботы на воскресенье в Кармаскалинском районе произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб, а другой пострадал.







- Столкнулись "Лада Ларгус" под управлением 37-летнего местного жителя и "Лада Приора", за рулем которого находился 30-летний мужчина, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.





- В результате ДТП водитель Приоры от полученных травм скончался на месте аварии. В столкновении также постродала 56-летняя пассажирка последней. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

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