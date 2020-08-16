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В Благовещенске в незапертой квартире обнаружили малыша с разбитой головой

В Благовещенске в незапертой квартире обнаружили малыша с разбитой головой

Благовещенский район | 16 авг 2020 | 11:32

Ужасающая история произошла на днях в одном из многоквартирных домов в Благовещенске. Соседи услышали громкий детский плач, доносившийся из незапертой квартиры. Заглянув во внутрь, они обомлели: в комнате находился двухлетний ребенок, а из его затылка сильно текла кровь.



Малыш был в квартире вместе со своей матерью, но женщина вместо того, чтобы присматривать за сыном, была сильно пьяна и спала.

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Как сообщает издание «Панорама», соседи немедленно вызвали скорую и полицию. Малыша сразу же увезли в приемный покой больницы, где его осмотрели врачи. Вскоре в больницу приехал взволнованный отец ребенка, который объяснил, что пока живет отдельно от семьи. Он отвез сына в уфимскую больницу для прохождения МРТ. К счастью, никаких серьезных травм у малыша не обнаружили, после больницы отец забрал его к себе. А вот полицейским предстоит выяснить, почему мать совершенно не заботилась о сыне и подвергала его жизнь опасности. Начато разбирательство.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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