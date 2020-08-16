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В Бакалинском районе женщина ударила ножом своего сожителя

В Бакалинском районе женщина ударила ножом своего сожителя

Бакалинский район | 16 авг 2020 | 18:17

В Бакалинском районе Башкирии в селе Нарат-Елга 15 августа поступило сообщение в полицию. Как передает пресс-служба МВД по РБ, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире 37-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Квартиру не покинула и его ранее судимая 40-летняя сожительница. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Предварительно установлено, что накануне вечером женщина распивала алкоголь со своим сожителем. В ходе разговора она вспомнила, что он должен ей деньги, вырученные с продажи поросенка. Женщина потребовала их вернуть, но собутыльник ответил, что делиться не собирается. Схватив кухонный нож, подозреваемая нанесла мужчине удар в живот, после чего осознав, что переборщила, позвонила в полицию. После прибытия наряда пострадавшему вызвали скорую помощь, а подозреваемая была доставлена в отдел полиции.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщина дает признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Источник: gorobzor.ru

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