Авария в Аургазинском районе: в массовом столкновении авто погибла 4-летняя девочка

Аургазинский район | 17 авг 2020 | 09:01

Четырехлетняя девочка погибла в ДТП, которое произошло 16 августа, в восьмом часу вечера в Аургазинском районе Башкирии на 72-м км автодороги Уфа — Оренбург. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.







— Столкнулись две машины — ВАЗ-2115, за рулем которого находился 59-летний местный житель, и Mercedes-Benz под управлением 31-летнего жителя Баймака. После удара отечественная легковушка врезалась во встречный автомобиль Datsun, за рулём которого находился 41-летний житель Гафурийского района, — отметил Гильмутдинов. — В результате ДТП госпитализировали водителя ВАЗа, а также водителя и пассажира Datsun. Последняя от полученных травм скончалась в реанимации.

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Фото: Gibdd102.ru

Водитель ВАЗа, по информации госавтоинспектора, был пьян. По факту ДТП проводится проверка.