"Это его земля и он здесь командир": Хабиров отказался снимать с должности главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Ишимбайский район | 17 авг 2020 | 09:08

Глава Башкирии Радий Хабиров, встретившись с противниками разработки горы Куштау и выслушав их требования, отказался «убирать» мэра Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Активисты требовали наказать районного руководителя, позволившего себе в пылу борьбы с протестующими изъясняться с помощью ненормативной лексики.



- Он глава Ишимбайского района - это его земля и он здесь командир, - заступился за своего подчиненного г-н Хабиров. - Если бы он был главой Аскинского района и здесь ходил, то я бы его выгнал. Но, так как Азамат Абдрахманов распоряжался на своей земле, убирать его не буду.







Собравшиеся, на удивление, согласились с руководителем Башкирии, но хором обозвали г-на Абдрахманова «хайваном каким-то» и пожелали, чтобы «земля горела под его ногами до конца жизни». Но все-таки пожаловались г-ну Хабирову, что видели, как глава Ишимбайского района «громил палатки и бил женщин».

- Я тоже много чего видел, - парировал Радий Фаритович. - Могу показать видео, как с вашей стороны было довольно жестко. Принесите мне свои видео, вместе посмотрим.

- А мы не экстремисты, мы народ, - сообщили они главе региона.

- Мы остановим эту историю, всех подряд без разбору марать никто больше не будет, - пообещал Радий Хабиров. - Но сейчас нам всем надо остановиться и выдохнуть.

- Вы сейчас своего пытаетесь добиться - я иду вам навстречу, потому что не хочу крови, - пояснил глава РБ. - Нам надо спокойно жить и развиваться. То, что здесь происходит, бьет по нам всем. Я понимаю ваши чувства. Поэтому я еще раз говорю - сегодня давайте договариваться. Я вам сказал, воевать хватит.









Также руководитель региона отказался «сдавать своих», когда речь зашла об информационной политике. Протестующие возмущались, что их всех причисляли к экстремистам и ваххабитам.Кроме того, глава Башкирии приостановил разработку Куштау до тех пор, пока не будет найдено «компромиссное решение» и защитники горы не скажут ему: «Да». Глава РБ согласился создать координационный совет по проблеме разработки шихана, где половину экспертов предложат сами активисты. Радий Хабиров предложил протестующим выбрать «старших» и попросил этих лидеров приехать в Белый дом, чтобы «нормально поговорить».

Напомним, этим летом у Куштау появились защитники, которые разбили палаточный лагерь у подножия шихана и заявили, что гору в разработку не отдадут. Они завалили камнями проезд для заводской техники и вставали живым щитом перед заводским ЧОПом. В минувшие выходные мирное противостояние закончилось и перешло в агрессивную фазу. В воскресенье у подножия горы собралось по разным данным от пяти тысяч до семи тысяч человек - они попытались прорваться в свой лагерь, который правоохранители заблаговременно окружили колючей проволокой. В столкновении с бойцами ОМОНа пострадали, как участники акции, так и сотрудники Росгвардии - стражей порядка ранили камнями и палками.

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