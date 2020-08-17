"Это его земля и он здесь командир": Хабиров отказался снимать с должности главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова
Ишимбайский район | 17 авг 2020 | 09:08
Глава Башкирии Радий Хабиров, встретившись с противниками разработки горы Куштау и выслушав их требования, отказался «убирать» мэра Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Активисты требовали наказать районного руководителя, позволившего себе в пылу борьбы с протестующими изъясняться с помощью ненормативной лексики.
- Он глава Ишимбайского района - это его земля и он здесь командир, - заступился за своего подчиненного г-н Хабиров. - Если бы он был главой Аскинского района и здесь ходил, то я бы его выгнал. Но, так как Азамат Абдрахманов распоряжался на своей земле, убирать его не буду.
Собравшиеся, на удивление, согласились с руководителем Башкирии, но хором обозвали г-на Абдрахманова «хайваном каким-то» и пожелали, чтобы «земля горела под его ногами до конца жизни». Но все-таки пожаловались г-ну Хабирову, что видели, как глава Ишимбайского района «громил палатки и бил женщин».
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Напомним, этим летом у Куштау появились защитники, которые разбили палаточный лагерь у подножия шихана и заявили, что гору в разработку не отдадут. Они завалили камнями проезд для заводской техники и вставали живым щитом перед заводским ЧОПом. В минувшие выходные мирное противостояние закончилось и перешло в агрессивную фазу. В воскресенье у подножия горы собралось по разным данным от пяти тысяч до семи тысяч человек - они попытались прорваться в свой лагерь, который правоохранители заблаговременно окружили колючей проволокой. В столкновении с бойцами ОМОНа пострадали, как участники акции, так и сотрудники Росгвардии - стражей порядка ранили камнями и палками.
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