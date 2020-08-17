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В Калтасинском районе 9-летняя девочка умерла в бане

В Калтасинском районе 9-летняя девочка умерла в бане

Калтасинский район | 17 авг 2020 | 10:57

В Башкирии на прошлой неделе произошло несколько происшествий с участием детей. Среди них – смертельное отравление 9-летней девочки грибами, падение 2-летнего малыша с 9 этажа и отравление школьницы угарным газом. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 17 августа сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



«16 августа в Калтасинском районе, по предварительной информации, в результате отравления угарным газом в бане, погибла 9-летняя девочка», — сообщил руководитель ведомства.

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Сейчас правоохранители проводят по данному факту проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Источник: www.bashinform.ru

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