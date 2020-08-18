В Уфе, недалеко от реки Сутолоки, обнаружили останки человека

Уфа | 18 авг 2020 | 11:18

В столице Башкортостана сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели неустановленного мужчины, останки которого обнаружены недалеко от реки Сутолоки.







В декабре прошлого года уфимцы, живущие в частном секторе на улице Пархоменко, обратились в правоохранительные органы и рассказали, что собака принесла во двор человеческий череп. Во время обследования местности у реки, полицейские нашли другие останки и одежду.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, эксперты смогли составить субъективный портрет погибшего мужчины. На вид ему от 45 до 65 лет, рост 163-175 сантиметров. Имел худощавое телосложение, перелом носа, травму головы и перелом коленного сустава. Людей, которые опознали погибшего или его вещи, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам 8(347)279-56-46 и 279-56-22.