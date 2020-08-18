В Башкирии произошел серьезный пожар на участке у многодетной семьи

| 18 авг 2020 | 16:30

Сегодня, 18 августа, в селе Иглино произошёл серьёзный пожар. Огнём охватило баню рядом с частным домом. Пожар произошёл на участке многодетной семьи.







Около двух часов дня возгорание произошло в небольшом сарае у бани. Огонь быстро разрастался, а после перекинулся на ещё один сарай и баню. Семья попыталась потушить огонь самостоятельно, но вскоре поняла, что без спасателей не справиться.



Главная опасность состояла в том, что дом семьи находился очень близко к возгоранию, а сильный ветер усугубил ситуацию. К счастью, пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Уже через 10 минут огонь был локализован, а ещё через 10 пожар полностью потушили.



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Фото: скрин видео bash.news

Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России.