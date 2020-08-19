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В Бурзянском районе пропавшего солдата-контрактника нашли мертвым

В Бурзянском районе пропавшего солдата-контрактника нашли мертвым

Бурзянский район | 19 авг 2020 | 09:27

Пропавший 13 августа в Бурзянском районе Башкирии 20-летний Ульфат А. найден мертвым. Печальные новости «КП – Уфа» сообщили его родственники. Солдата-контрактника, который приехал в отпуск в родной дом, нашли в воде.

- Ульфат погиб. Сейчас едем в морг, - сообщил корреспонденту родственник.

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Напомним, что Ульфата искали в реке Белой в районе Каповой пещеры. 13 августа он с отцом отправился к реке, зашел в воду и не вышел. Ульфата искали неравнодушные сельчане с лодками. К сожалению, чуда не произошло. Домой с армии он приехал на два месяца, и должен был уехать в октябре.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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