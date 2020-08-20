Смертельная авария в Уфимском районе: столкнулись «Хендай» и «Тойота», погиб водитель «Хендай»

Уфа | 20 авг 2020 | 09:44

В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла минувшим вечером, 19 августа, в Уфимском районе. По данным госавтоинспеции республики, в десятом часу вечера в деревне Бурцево на фермерской улице столкнулся автомобиль «Хендай Соната» с 43-летним жителем Шамонино и «Тойота Дина» с 43-летним уфимцем.





В результате столкновения водитель «Хендай» скончался сразу на месте происшествия. В ДТП также пострадал 29-летний пассажир «Тойоты», которого госпитализировали в больницу.

В пресс-службе дорожной полиции также сообщили, что водитель «Хендай» был лишен ранее прав на управление транспортом.

Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Среда, 19 августа 2020 г.

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Фото: скрин видео

Видео: Блог начальника ГИБДД по РБ