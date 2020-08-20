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В Стерлитамаке нашли мужчину, который домогался 11-летних девочек

В Стерлитамаке нашли мужчину, который домогался 11-летних девочек

Стерлитамакский район | 20 авг 2020 | 10:06

В 2018 году в апреле к правоохранителям обратились родители двух 11-летних девочек. Они сообщили, что неизвестный совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении их детей. Все произошло на детской площадке. Однако сразу поймать преступника не удалось, но в отношении него было возбуждено уголовное дело.



Как отметили в следственном комитете, работа по данному делу не прекращалась. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, круг лиц, которые уже привлекались по аналогичным преступлениям, проверили все сообщения о подозрительных мужчинах, которые ходили рядом с детскими площадками. Спустя два года следователи Стерлитамака нашли мужчину, который домогался 11-летних детей. Им оказался 57-летний местный житель.

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Мужчина свою вину признал. Теперь следователи намерены выяснить, причастен ли он к другим эпизодам.
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ

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