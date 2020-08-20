В Уфе молодые люди вымогали деньги на улице и транслировали это в соцсетях

Уфа | 20 авг 2020 | 12:42

В Уфе двое 27-летних молодых людей вымогали деньги у прохожих на улице и транслировали свои действия в прямом эфире в Инстаграм. Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские отследили их через аккаунт в соцсети.







Уточняется, что о «блогерах» в полицию сообщил 26-летний местный житель. Он рассказал, что двое неизвестных забрали у него 3 тысячи рублей на Верхнеторговой площади. Молодые люди вели себя агрессивно, и заявитель отдал им деньги, однако успел запомнить аккаунт, через который те вели онлайн-трансляцию в Инстаграм. Через 30 минут после обращения потерпевшего в органы правопорядка полицейские задержали «блогеров», которые в этот момент искали новую жертву.

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Двое 27-летних уфимцев доставлены в отдел полиции №9. Пресс-служба МВД передает, что поначалу нарушители порядка «делали вид, что происходящее вокруг это фарс», однако вскоре во всем сознались. Один из задержанных жалеет о произошедшем и объясняет свои действия выпитым спиртным. При этом полицейские полагают, что молодые люди осознавали происходящее, так как они оба ранее уже имели проблемы с законом.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сумму причиненного ущерба задержанные уже возместили, но дальнейшую их судьбу решит суд.