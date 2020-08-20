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В Уфе на глазах у коллег с девятого этажа сорвался строитель

В Уфе на глазах у коллег с девятого этажа сорвался строитель

Уфа | 20 авг 2020 | 14:32

Страшный инцидент произошёл в микрорайоне Инорс. Трагедия зафиксирована на стройке многоквартирного дома. Строитель сорвался с девятого этажа на глазах у коллег.



15 августа на глазах у очевидцев рабочий сорвался с высоты. Мужчина получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики не успели спасти несчастного – он скончался до приезда скорой помощи.

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Сотрудники полиции и следственного комитета начали расследование произошедшего. С места трагедии были изъяты страховочный обвес и водительское удостоверение погибшего. Известно, что мужчине был всего 41 год, а в Уфу погибший приехал из Мелеуза.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

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