В Зилаирском районе молодой мужчина ударил своего отца ножом

Зилаирский район | 20 авг 2020 | 16:48

В селе Сабырово Зилаирского района произошло кровавое преступление. 33-летний мужчина ударил своего отца ножом. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, конфликт между родными возник на почве пьянства сына пострадавшего. Пожилой мужчина сделал ему замечание, что стало причиной словесной ссоры.







В ходе конфликта 33-летний мужчина взял нож и ударил им в грудь 62-летнего отца. Злоумышленник сам вызвал скорую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст.111 УК РФ). Мужчина признал свою вину. Расследование продолжается.

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