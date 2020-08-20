Жителя Салаватского района осудили за жестокое убийство многодетной мамы

Салаватский район | 20 авг 2020 | 17:57

27-летнего жителя Салаватского района признали виновным в смерти многодетной мамы. Зверское преступление шокировало общественность. Молодой парень до смерти избил знакомую.



В октябре 2019 года 27-летний мужчины выпивал со своей 32-летней знакомой. Между ними возник конфликт, во время которого агрессивный мужчина напал на несчастную. Он зверски избил подругу руками и ногами. Женщина получила серьезные травмы, была госпитализирована и впала в кому.







К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей. А обвиняемый долго не признавал свою вину, доказывая, что к смерти многодетной мамы причастна их общая знакомая. Однако следствию удалось доказать вину 27-летнего убийцы. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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У погибшей женщины остались два маленьких ребёнка. Поэтому суд взыскал в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.