В Уфе эвакуируют людей из популярных торговых центров | видео

Уфа | 20 авг 2020 | 18:47

В Уфе объявлена эвакуация всех крупных торговых центров. Об этом сообщают свидетели в социальных сетях. По их словам, посетителей и сотрудников проводили из зданий ТЦ как «Ультра», «Иремель», «МЕГА», «Галерея Арт».





Эвакуация коснулась также центров в микрорайонах Сипайлово и Черниковка – «Простор», «Меркурий» и «ТСК Сипайловский». По предварительным данным, поступило сообщение о заминированных зданиях по всей Уфе.





«В «Ультре» тоже стоят пожарные, скорые помощи и никого не пускают», — сообщила Алена В.

«Меркурий» тоже весь выгнали!», — прокомментировал Алексей Б.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Напомним, это уже второй случай срочной эвакуации в столице Башкирии. Чуть раньше посетителям и сотрудникам пришлось покинуть здания сразу нескольких судов.