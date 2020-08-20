В Уфе эвакуируют людей из популярных торговых центров | видео

В Уфе объявлена эвакуация всех крупных торговых центров. Об этом сообщают свидетели в социальных сетях. По их словам, посетителей и сотрудников проводили из зданий ТЦ как «Ультра», «Иремель», «МЕГА», «Галерея Арт».
Эвакуация коснулась также центров в микрорайонах Сипайлово и Черниковка – «Простор», «Меркурий» и «ТСК Сипайловский». По предварительным данным, поступило сообщение о заминированных зданиях по всей Уфе.
«В «Ультре» тоже стоят пожарные, скорые помощи и никого не пускают», — сообщила Алена В.
«Меркурий» тоже весь выгнали!», — прокомментировал Алексей Б.
Напомним, это уже второй случай срочной эвакуации в столице Башкирии. Чуть раньше посетителям и сотрудникам пришлось покинуть здания сразу нескольких судов. Читать дальше...