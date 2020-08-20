В Октябрьском в трансформаторной подстанции обнаружено тело мужчины

Октябрьский | 20 авг 2020 | 21:16

В Октябрьском в транформаторной подстанции обнаружено тело мертвого мужчины. На останки пострадавшего наткнулись прохожие рано утром 19 августа, они же вызвали правоохранительных органов.







Остается неизвестной личность погибшего мужчины, при нем не было никаких документов. Единственная примета – на вид погибшему 55-60 лет, сообщает «КП-Уфа».



Криминалисты пока не определили причину смерти мужчины. Известно, что на его бедре имелась рана, а кисти рук – покрыты ожогами.

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