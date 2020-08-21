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В Башкирии возобновились поиски Артема Мазова

В Башкирии возобновились поиски Артема Мазова

Уфа | 21 авг 2020 | 09:50

В МВД по Башкирии снова опубликовали сообщение с просьбой о помощи в поисках 38-летнего Артема Мазова.

Ранее сообщалось, что Артем Мазов пропал с двумя сыновьями в конце октября 2019 года. Перед исчезновением он сказал жене, что идет на прогулку. В июне этого года сыновей Мазова нашли мертвыми.  Похороны 5-летнего Вячеслава Мазова, которого нашли погибшим в реке Уфа в Калининском районе Уфы, и его 8-летнего брата Ильи,  обнаруженного  в Демском районе. Полиция все еще не нашла их отца Артема Мазова.



Приметы: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые.
Был одет: черная куртка, синие джинсы, серые ботинки.

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Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артема Мазова, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (347) 279-33-85, 279- 33-78, дежурная часть МВД по РБ 279- 39-02, или 02 (102 – с мобильног

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии

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