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Авария в Октябрьском: водитель без прав, не справившись с управлением, вылетел в кювет

Авария в Октябрьском: водитель без прав, не справившись с управлением, вылетел в кювет

Октябрьский | 21 авг 2020 | 09:54

20 августа в пятом часу утра в Октябрьском произошло ДТП, в котором пострадал 23-летний житель Татарстана.

Молодой человек, не имевший водительских прав, не справился с управлением на улице Кызыл Маяк и вылетел с проезжей части в кювет. При падении его «ВАЗ-2115» опрокинулся, и водитель получил травмы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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