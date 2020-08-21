В Салавате пьяная компания, ради веселья, протаранила иномарку

Салават | 21 авг 2020 | 18:24

В Салавате несколько дней назад произошло ДТП. На одной из улиц автомобиль, в котором сидела пьяная компания, вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку, за рулем которой сидела молодая девушка.







На месте происшествия оказался общественник Айдар Зайнетдинов. По его словам, мужчин достали из автомобиля в невменяемом состоянии. Девушка чудом не пострадала.





Пока на место происшествия ехали сотрудники ГИБДД, Зайнетдинов снимал происходящее на камеру. Выйдя из раскуроченного автомобиля, парни начали смеяться во весь голос. Выяснилось, что их очень рассмешил тот факт, что они могли угробить человека.

Три пьяных дядьки, все прям вообще пьяные. Врезались в молодую девушку. Сотрудники ГИБДД подъехали, они говорят, мол, мы сами все "разрулим". Это какими нужно быть идиотами так бухать, а если бы в остановку въехали?

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Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, пьяные весельчаки заметно погрустнели. Долгое время они не хотели выходить из машины и просили отпустить их, обещая все "разрулить" самостоятельно. Но офицеры были непреклонны: они пояснили пьяным мужчинам, что больше за руль они в ближайшем времени не сядут.