В Дюртюлинском районе, спустя 4 дня, нашли пропавшего в лесу мужчину
Дюртюлинский район | 21 авг 2020 | 18:27
В Дюртюлинском районе спасатели нашли пропавшего в лесу мужчину спустя четыре дня. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.
Известно, что местный житель заблудился в лесном массиве еще 16 августа. Его удалось найти около реки Евбаза недалеко от села Юкаликулево. Мужчина чувствует себя хорошо.
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Также за минувшие сутки в лесу потерялись 13 человек. Все они найдены живыми.
Источник:
gorobzor.ru
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