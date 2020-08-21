В Дюртюлинском районе, спустя 4 дня, нашли пропавшего в лесу мужчину

Дюртюлинский район | 21 авг 2020 | 18:27

В Дюртюлинском районе спасатели нашли пропавшего в лесу мужчину спустя четыре дня. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.



Известно, что местный житель заблудился в лесном массиве еще 16 августа. Его удалось найти около реки Евбаза недалеко от села Юкаликулево. Мужчина чувствует себя хорошо.



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«К счастью, на четвертый день мужчина найден спасателями Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям и передан сотрудникам полиции», — сообщили в ведомстве.Также за минувшие сутки в лесу потерялись 13 человек. Все они найдены живыми.