ДТП в Мелеузовском районе: водитель на грузовике насмерть сбил местную жительницу

В Мелеузовском районе случилась авария, которая унесла жизнь 62-летней женщины.
По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 176 км автодороги Уфа-Оренбург в районе часа ночи. Тогда 36-летний водитель грузовика «Ман» сбил местную жительницу. К сожалению, от удара пострадавшая не оправилась – она скончалась на месте от полученных травм.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темной одежде. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, где будут установлены все обстоятельства смертельного ДТП. Читать дальше...