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ДТП в Мелеузовском районе: водитель на грузовике насмерть сбил местную жительницу

ДТП в Мелеузовском районе: водитель на грузовике насмерть сбил местную жительницу

Мелеузовский район | 22 авг 2020 | 11:10

В Мелеузовском районе случилась авария, которая унесла жизнь 62-летней женщины.

По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 176 км автодороги Уфа-Оренбург в районе часа ночи. Тогда 36-летний водитель грузовика «Ман» сбил местную жительницу. К сожалению, от удара пострадавшая не оправилась – она скончалась на месте от полученных травм.

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По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темной одежде. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, где будут установлены все обстоятельства смертельного ДТП.
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Источник: gorobzor.ru

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