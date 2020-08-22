ДТП в Мелеузовском районе: водитель на грузовике насмерть сбил местную жительницу

Мелеузовский район | 22 авг 2020 | 11:10

В Мелеузовском районе случилась авария, которая унесла жизнь 62-летней женщины.



По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 176 км автодороги Уфа-Оренбург в районе часа ночи. Тогда 36-летний водитель грузовика «Ман» сбил местную жительницу. К сожалению, от удара пострадавшая не оправилась – она скончалась на месте от полученных травм.



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По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темной одежде. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, где будут установлены все обстоятельства смертельного ДТП.