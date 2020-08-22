В Октябрьском при пожаре погиб 54-летний мужчина

Октябрьский | 22 авг 2020 | 12:53

Вчера, 21 августа, около 9 часов вечера в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ сообщили о сильном запахе гари в многоквартирном доме по улице Ленина в Октябрьском. Кроме того, сработал пожарный извещатель в соседней квартире многодетной семьи. На место направили силы и средства МЧС России.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, на момент прибытия пожарных шел дым с 8 этажа десятиэтажного дома. Загорелся диван и пол. Вскоре огонь потушили. На месте пожара обнаружили мужчину 54 лет.

- Причины пожара предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, — добавили в ведомстве.

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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ