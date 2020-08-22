В Давлеканово произошел пожар на кирпичном заводе | ВИДЕО

В Башкирии загорелся кирпичный завод. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в МЧС по Башкирии. Как уточнили в ведомстве, на место выехал начальник республиканского управления МЧС России Марат Латыпов.
— 22 августа поступило сообщение о пожаре на кирпичном заводе по улице Рабочей в городе Давлеканово. На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, — сообщили в ведомстве.
— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение кровли одноэтажного кирпичного здания. Площадь горения уточняется. К месту стянуты дополнительные силы и средства. Производится тушение по нескольким направлениям. Пострадавших нет. Читать дальше...