Злоумышленники взломали Telegram-аккаунты защитников Куштау

| 22 авг 2020 | 20:07

Telegram-аккаунты активистов защиты Куштау взломали злоумышленники. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, инцидент произошел сегодня ночью, 22 августа.







— Злоумышленники получили доступ к данным, перехватив sms с кодом доступа при помощи дубликатов сим-карт. Перевыпуск сим-карт, очевидно, произведен при непосредственном участии сотрудников мобильных операторов, — заявил он. — Подобная практика не нова. Аналогичным образом взламывали аккаунты активиста Олега Козловского и сотрудника ФБК (организация признана иноагентом на территории РФ — Прим. ред.) Георгия Албурова. Попытки взлома фиксировали участница Pussy Riot Ольга Пахтусова, художник Артем Лоскутов, сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин. Известны также попытки получить доступ к Telegram четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге в 2019 году.

— Адвокаты «Агоры» направят в СКР заявления о проведении процессуальных проверок на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 138 и 272 УК РФ, — добавил правозащитник.

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Фото: КушТау on-line

Чиков видит закономерность в том, что во всех перечисленных случаях «власть была заинтересована в доступе к информации».