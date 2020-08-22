Злоумышленники взломали Telegram-аккаунты защитников Куштау
| 22 авг 2020 | 20:07
Telegram-аккаунты активистов защиты Куштау взломали злоумышленники. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, инцидент произошел сегодня ночью, 22 августа.
— Злоумышленники получили доступ к данным, перехватив sms с кодом доступа при помощи дубликатов сим-карт. Перевыпуск сим-карт, очевидно, произведен при непосредственном участии сотрудников мобильных операторов, — заявил он. — Подобная практика не нова. Аналогичным образом взламывали аккаунты активиста Олега Козловского и сотрудника ФБК (организация признана иноагентом на территории РФ — Прим. ред.) Георгия Албурова. Попытки взлома фиксировали участница Pussy Riot Ольга Пахтусова, художник Артем Лоскутов, сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин. Известны также попытки получить доступ к Telegram четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге в 2019 году.
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