В Учалинском районе грибника насмерть придавило деревом

Учалинский район | 23 авг 2020 | 10:55

В Учалинском районе 69-летний местный житель погиб из-за несчастного случая. 20 августа он ушел в лес за грибами и пропал.







Как выяснилось, что около села Юлдашево на него упало дерево, сообщили в Госкомитете по ЧС РБ. К сожалению, травмы оказались серьезными, и он скончался на месте. Его тело смогли найти накануне, 22 августа.

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Фото: pixabay

«Часто люди не представляют себе степень опасности и возможных последствий, которую несет в себе проблемное дерево. Падающий ствол способен разрушить дом и постройки, повредить линии электропередач, нанести серьезный урон элементам ландшафта. Автомобили, на которые падают деревья, как правило, не подлежат восстановлению. Но самое страшное – жертвами подобных катастроф нередко становятся люди», —предупредили в пресс-службе ведомства.