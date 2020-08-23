Массовая авария в Чишминском районе: погиб мотоциклист врезавшись в два автомобиля

Чишминский район | 23 авг 2020 | 11:51

В Башкирии в результате ДТП с двумя машинами и мопедом от травм скончался 52-летний мужчина. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.



Сама авария произошла, по его информации, в Чишминском районе сегодня, 23 августа, после полуночи.







— 52-летний местный житель за рулем мопеда Alpha, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем марки KIA Stinger под управлением 23-летнего мужчины. После чего мотоциклист совершил лобовое столкновение с Daewoo Nexia, за рулём которой находился 19-летний молодой человек. В результате ДТП водитель мопеда от травм скончался на месте происшествия, а его 42-летнего пассажира госпитализировали, — отметил Гильмутдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Динар Гильмутдинов / Facebook.com

Начато разбирательство, в ходе которого установят причины и условия возникновения аварии.