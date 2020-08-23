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Авария в Кумертау: от столкновения Toyota Previa и Lada Kalina погиб пассажир

Авария в Кумертау: от столкновения Toyota Previa и Lada Kalina погиб пассажир

Кумертау | 23 авг 2020 | 20:05

В Кумертау погиб мужчина 1988 года рождения в ДТП. Об этой аварии, которая произошла накануне, стало известно сегодня, 23 августа, от пресс-службы Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.



— На втором километре автодороге Кумертау-Ермолаево столкнулись две машины: Toyota Previa и Lada Kalina. Пассажир отечественной легковушки погиб. Другой пассажир и водитель травмированы. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.

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В пресс-службе также дали советы, как избежать ДТП:
— Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. При возникновении опасности он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
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Источник: ufa1.ru
Фото: gkchs.bashkortostan.ru

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