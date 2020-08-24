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В Давлекановском районе дерево насмерть придавило женщину

В Давлекановском районе дерево насмерть придавило женщину

Давлекановский район | 24 авг 2020 | 10:49

В Давлекановском районе Башкортостана упавшее дерево убило женщину, пишет UfacityNews со ссылкой на собственный источник. Погибшая — 58-летняя местная жительница.

По информации издании, 21 августа она пошла в лес недалеко от деревни, чтобы заготовить дрова на зиму. После падения на неё дерева она погибла мгновенно.

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Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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Источник: mkset.ru
Фото: pixabay

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