В Давлекановском районе дерево насмерть придавило женщину
Давлекановский район | 24 авг 2020 | 10:49
В Давлекановском районе Башкортостана упавшее дерево убило женщину, пишет UfacityNews со ссылкой на собственный источник. Погибшая — 58-летняя местная жительница.
По информации издании, 21 августа она пошла в лес недалеко от деревни, чтобы заготовить дрова на зиму. После падения на неё дерева она погибла мгновенно.
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Источник:
mkset.ru
Фото: pixabay
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