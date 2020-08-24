ДТП в Башкирии: водитель сбил двух велосипедистов

Уфа | 24 авг 2020 | 14:39

В пятницу, 21 августа, около 11:00 произошло ДТП с участием двух подростков 14 и 15 лет. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Уфе.







Уточняется, что 35-летний водитель за рулем «Форд Фокус», двигаясь по дороге Уфа-Бирск, повернул в сторону села Старые Турбаслы и сбил двух велосипедистов из спортивной группы. В результате аварии 14-летний подросток госпитализирован с множественными травмами, а 15-летний молодой человек отпущен после оказания медицинской помощи.

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Фото: отдел ГИБДД по Уфе

Тренер подростков по велоспорту сообщил, что он сопровождал группу из девяти велосипедистов на автомобиле с проблесковыми маячками. По его словам, его подопечные двигались колонной по проезжей части.