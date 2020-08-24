Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе 17-летний парень убил собутыльника и порезал его подругу

В Белорецком районе 17-летний парень убил собутыльника и порезал его подругу

В Белорецком районе 17-летний парень убил собутыльника и порезал его подругу

Белорецкий район | 24 авг 2020 | 20:48

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Белорецкого района по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).



22 августа 2020 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 50-летнего мужчины в частном доме в селе Азнагулово и о доставлении с места происшествия в больницу с ножевыми ранениями 46-летней женщины.

Благодаря комплексу неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно сотрудниками полиции, подозреваемого удалось в кратчайшие сроки задержать.

ДТП в Белорецком районе: водитель сбил на трассе пешехода и скрылся

Читайте также:

ДТП в Белорецком районе: водитель сбил на трассе пешехода и скрылся
Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном и написал явку с повинной.

По версии следствия, подозреваемый распивал спиртное с потерпевшими у них дома. Во время распития между потерпевшим и хозяином дома возник словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес мужчине и его сожительнице множественные удары ножом. С целью скрыть следы преступления, подозреваемый вложил орудие убийства в руку потерпевшему мужчине, после чего сообщил их соседу, что обнаружил тела потерпевших, а затем скрылся. Сосед вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. От полученных ранений хозяин дома скончался на месте, его сожительницу удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.


В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: