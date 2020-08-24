В Белорецком районе 17-летний парень убил собутыльника и порезал его подругу

Белорецкий район | 24 авг 2020 | 20:48

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Белорецкого района по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).







22 августа 2020 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 50-летнего мужчины в частном доме в селе Азнагулово и о доставлении с места происшествия в больницу с ножевыми ранениями 46-летней женщины.



Благодаря комплексу неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно сотрудниками полиции, подозреваемого удалось в кратчайшие сроки задержать.









Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном и написал явку с повинной.По версии следствия, подозреваемый распивал спиртное с потерпевшими у них дома. Во время распития между потерпевшим и хозяином дома возник словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес мужчине и его сожительнице множественные удары ножом. С целью скрыть следы преступления, подозреваемый вложил орудие убийства в руку потерпевшему мужчине, после чего сообщил их соседу, что обнаружил тела потерпевших, а затем скрылся. Сосед вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. От полученных ранений хозяин дома скончался на месте, его сожительницу удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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