В Октябрьском и Туймазах оперативники накрыли подпольные игровые клубы

| 25 авг 2020 | 09:11

В башкирском министерстве внутренних дел могут начать серьезное разбирательство работы полицейских на западе республики. На днях в Октябрьском и Туймазах оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ провели масштабную операцию по пресечению деятельности сразу трех подпольных казино. Как выяснилось, азартные заведения существовали в двух крупных городах РБ не один год, а местные правоохранители их почему-то не замечали. Причину этой близорукости и выяснят в главке регионального полицейского ведомства и, как предполагается, сделают соответствующие оргвыводы.





Напомним, полицейские из центрального аппарата башкирского министерства внутренних дел совместно с следственным комитетом и Росгвардией разоблачили на западе Башкирии подпольные казино, замаскированные под компьютерные клубы. Два игровых заведения под названием «Метро» располагались на улицах Островского и Шашина в Октябрьском, и одна игровая контора «Баркас» - на улице Мичурина в Туймазах. Только в одном клубе на улице Островского в Октябрьском изъяли свыше 30 системных блоков, «заточенных» на азартные игры. В Туймазах 24 игровых автомата давали посетителям возможность делать незаконные ставки.

- По предварительным данным, организованная группа действовала с 2018 по август 2020 года, - сообщили в МВД по РБ.

Уже известно, что столь крупным азартным делом руководили два местных коммерсанта - 36-летний Линар Шарафутдинов и 33-летний Рустам Сиразетдинов - сегодня суд заключил их под стражу.









Про то, что под видом компьютерных клубов на самом деле работают казино, знали все городские жители. Неудивительно, что в республиканском «полицейском» ведомстве возникли вопросы к местным стражам порядка, не замечавшим столь наглой незаконной деятельности.На днях правоохранители Башкирии одномоментно провели обыски в домах и квартирах у 22 предполагаемых организаторов азартных игр и получили неопровержимые доказательства их участия в незаконном бизнесе.Еще трое организаторов подпольных казино находятся под подпиской о невыезде. Всего в преступной группе, по данным МВД по РБ, состояло 15 человек. Все они стали фигурантами уголовного дела и ответят перед законом за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также нарушение авторских прав, так как пользовались нелицензионным оборудованием.

Предполагаемые преступники действовали по предварительному сговору, организованной группой и извлекали доход в особо крупном размере, а такие факты считаются отягчающими обстоятельствами. В случае, если суд признает подпольных букмекеров виновными, им, по совокупности вменённых уголовных статей, грозит до 10 лет лишения свободы.

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